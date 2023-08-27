台南市連續5天登革熱新增病例破百例，今日又新增104例，累積病例數2436例。鑑於國際登革熱疫情持續延燒，至今全國已累計125例境外移入病例，台南市登革熱防治中心主任蘇世斌特別提醒，目前台南市社區流行第1型登革熱，如果境外移入病例帶入不同型別的登革病毒，將提高登革熱重症風險。

登防中心表示，根據衛生福利部疾病管制署統計數據，東南亞及南亞登革熱疫情除持續上升，還持續發生境外病例移入台灣情況，感染地以泰國、馬來西亞、印尼及越南為大宗。目前柬埔寨、馬來西亞及印尼的疫情仍持續升溫中，泰國正處於高點，美洲地區也已累計超過323萬例，疾管署已將泰國、馬來西亞、越南、巴西、秘魯、玻利維亞及阿根廷等7國的旅遊疫情建議等級，提升至第二級的警示。

登防中心還說，目前境外移入病例有第2型、第4型，重複感染不同型別病毒可能提高登革熱重症機率，加上此波確診者多為60歲以上長者，或帶有慢性病史者，都是登革熱重症的高風險族群。

今日新增病例中，安南區有35例、永康區18例、東區16例、北區12例、南區8例、中西區6例、安平區3例、關廟區2例，仁德區、新化區、新市區及安定區各1例，年齡介於4歲至82歲。其中，102例由診所或醫院通報確診，2例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施。

蘇世斌認為，近期防疫人員前往許多移工宿舍進行登革熱防治稽查時，發現部分移工宿舍有環境髒亂及大量孳生源等情況，均已立即開單告發；他強調，移工宿舍管理人務必善盡管理責任，嚴格落實孳生源清除及環境清消，避免孳生病媒蚊嚴重影響宿舍內移工及鄰近居民的健康。

另外，近日趁著天氣放晴，防治中心也把握時效與病毒搶時間，針對群聚地點規畫大區塊化學防治，今日上午完成安南區溪墘里及安富里400戶、下午完成關廟區香洋里區塊400戶化學防治作業。蘇世斌下午還與關廟區長李賢村前往噴藥現場，慰勉所有假日出勤的防疫人員。