廖姓竊嫌遭警方依竊盜罪移送法辦。（翻攝畫面）

竊賊篤信風水偷6盆栽改運，贓物藏後車廂遭逮。

北市廖姓男子因篤信風水，近來因投資失利，心想擺放盆栽可以改運竟下手行竊，警方4日接獲敦化北路一處旅店報案，指稱旅店枕頭套、望遠鏡飾品、珍珠掛飾不翼而飛，員警30分鐘後，趁著廖男搭車逃逸前將竊嫌逮捕歸案，並在他的轎車後車廂內發現盆栽，訊後依竊盜罪送辦。

旅店人員報案稱，一名男子行竊飯店內飾品以及掛飾，總價值約4萬元，警方根據監視器畫面，鎖定犯嫌長相，趁他搭乘計程車，正欲逃逸前迅速逮捕歸案，並在他自用的後車廂發現6名盆栽。

年約39歲的廖嫌辯稱辯稱，最近投資失利，因迷信風水改運，才會下手行竊。警方根據監視器回溯，通知失主領回，依竊盜罪將廖男移送送辦。

警方呼籲，民眾應妥善保管自身財物，並加強防竊措施，以杜絕宵小覬覦，避免讓竊嫌有機可趁，警方持續掃盪各項不法，以維護民眾財產安全。

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