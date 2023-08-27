肯鄧與李權哲共同編曲、製作新歌〈I Don't Know Why〉。（形上娛樂提供）

肯鄧推出個人第1張創作專輯《偷心總動員》。（形上娛樂提供）

新銳音樂人Ken Deng肯鄧推出個人第1張創作專輯《偷心總動員》，找來高中同窗李權哲共同製作歌曲〈I Don't Know Why〉，兩人昨共同開直播，李權哲讚肯鄧高中時是橫跨籃球隊、吉他社、熱音社的學校風雲人物，說起兩人的緣起，李權哲說：「高中同學，從小玩到大，沒有理由不合作！」雖然肯鄧高二時赴法國當了1年交換學生相隔兩地，但彼此至今「仍是很愛互嗆的朋友，也是隨CALL隨到的那種！」

而提到兩人首度攜手的〈I Don't Know Why〉，李權哲讚：「聽到這首歌Demo的時候覺得很屌，想像很多。」於是親自為此曲打爵士鼓、彈電吉他，讓肯鄧非常感動，李權哲還為此曲打了「589分，滿分590」的高分，昨直播結束兩人決定同去「桑一下」，做腳底按摩慶功一下！肯鄧並將在9／1晚上八點舉辦Ken Deng肯鄧《偷心總動員》信義誠品簽唱會。

肯鄧從小深受華語及西洋流行音樂影響，高二時曾有1年法國交換學生的特殊經歷，成為他音樂之路的開端，法文也學的相當不錯。大學時期因與李權哲及露波合唱團一同玩音樂，啟發他投入創作，更進一步成為許多獨立嘻哈、樂團的音樂製作人。

特別值得一提地是，肯鄧《偷心總動員》主視覺搭上全球火熱的芭比娃娃（Barbie）議題，封面中他化身芭比男友「肯尼」，站在特別打造的真人1比1玩具包裝盒裡，肯鄧表示，因為自己英文名就是Ken，所以化身為芭比系列中的「特務肯尼」，幻想從玩具箱中踏出的那刻起，展開一段探索自我內心的冒險旅程。