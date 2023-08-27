味全龍與富邦悍將3連戰最終戰，前5局雙方都沒能得分，6上富邦先馳得點、攻下2分，下半局龍隊立刻反攻、無人出局攻佔滿壘，不過卻出現連2打席雙方總教練丘昌榮、葉君璋先後出來抗議的情況。

富邦在6局上靠著李宗賢三壘安打開啟攻勢，王勝偉二壘打打破平手僵局，范國宸高飛犧牲打再下一城，富邦取得2比0領先。下半局龍隊很快展開反攻，劉基鴻內野安打、瑪仕革斯．俄霸律尼保送。

無人出局、一二壘有人時，龍隊輪到陳品捷執行短打戰術，他將球點向投手，陳冠勳接球後傳一壘沒能抓到跑者，富邦提出挑戰仍維持原判，丘總上前質疑陳品捷跑在線內，與裁判爭執許久，最後被勸退。

龍隊滿壘無人出局，下一棒蔣少宏敲出三壘方向滾地球，李宗賢先傳本壘封殺，捕手張進德再傳一壘，范國宸沒能確實接球，重播輔助判決後認定蔣少宏跑在三呎線內、被判妨礙守備出局，不過龍隊在2出局後先靠著暴投追回1分，李展毅再補上一壘安打，生涯首安、首打點同時開張，也助隊追平。

味全龍三壘跑壘指導教練陳志偉（右）。（鄭任南攝）

味全龍總教練葉君璋（左）、三壘跑壘指導教練陳志偉（右）都上前抗議。（鄭任南攝）