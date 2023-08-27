全球AI龍頭輝達（Nvidia）公布驚艷財報後，華爾街瘋狂給予掌聲，甚至有人盛讚，未來5到10年，輝達將是「對人類文明最重要的公司」。但一位分析師卻獨排眾議，直言市場對輝達的估值「不切實際」，應該只有在輝達股價跌到100美元以下時，才考慮買進。輝達周五（25日）收黑2.43%，報每股460.18美元。

投資研究公司New Constructs執行長David Trainer雖然稱讚輝達是一家偉大的公司，但也指出，輝達的估值過高且不合理，「輝達是股市的新特斯拉，市場盲目給予高得離譜且不切實際的估值」。

特斯拉在7月公布第2季財報後，David Trainer曾聲稱，其股價僅值26美元。

Business Insider報導指出，輝達被視為AI領域的領頭羊，帶動今年來股價飆漲逾200%，而其成功模式也讓人聯想起2021年底的特斯拉，當時這家電動車大廠股價飆升至407美元，隨後崩跌65%，在2022年市值損失7000億美元。

David Trainer也警告，如今輝達雖是AI的領導者，但很快就會有許多公司迎頭趕上。他認為，如果要符合當前的估值，輝達必須要在未來25年內每年營收成長約20%。

不過從2020年年中以來，輝達的股價就從未曾於100美元，如果要達到David Trainer聲稱的合理價格，就必須從歷史高點崩跌80%左右。