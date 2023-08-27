大陸證監會27日公告監管政策「三箭」，包含收緊IPO節奏及再融資，但對房企上市公司「開後門」，再融資不受破發、破淨和虧損條件限制；融資買入證券的保證金最低比例由100％降低至80％，並進一步限制A股公司的股東減持股份行為。

據第一財經報導，大陸證監會27日發布多項監管新規。首先明確表示將階段性收緊IPO節奏，並對破發、破淨、經營業績持續虧損上市公司的再融資，將適當限制融資間隔與規模，但強調房企上市公司的再融資不受限制，等於替房企融資專開一道後門。

此外，也批准上交所、深交所、北交所發佈通知，修訂《融資融券交易實施細則》，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例從100％降低至80％。此調整將從9月8日收市後實施。

對稍早A股公司大股東的各種花招來減持股份，大陸證監會也作出要求，對公司存在破發、破淨，或近3年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於近3年年均淨利潤30％的控股股東、實際控制人，不得通過二級市場減持股份，控股股東、實際控制人的一致行動人也比照執行。

而上市公司如被揭露沒有控股股東與實際控制人的話，第一大股東及其實際控制人的減持則比照上述要求執行。