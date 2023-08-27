林口區長廖武輝親自到場與小朋友互動。（林口區公所提供）

現場舉辦兒童機智問答活動，小朋友反應熱烈。（林口區公所提供）

暑假進入最後倒數，由新北市林口、泰山、八里區公所共同舉辦的「新北幸福038」兒童戲劇演出也在今（27）日林口區社區運動公園近500多位孩子與家長的參與下圓滿閉幕，讓3區近萬戶家庭的家長及孩子歡度暑假，演出單位更在今日的壓軸場演出年度新戲「秘密蹺蹺板」，透過機智問答傳達性別平等，尊重身體界線等觀念。

林口區公所區長廖武輝表示，今年透過跨區整合舉辦這一系列活動，藉由戲劇演出傳達環境保護、多元尊重、人際關係與兒少自我保護的觀念，也讓小朋友在暑假期間可以暫時放下手機、平板，與父母一起欣賞寓教於樂的兒童戲劇，培養多元的文化知識底蘊。同時也感謝市府和林口竹林山觀音寺大力協助，讓活動順利推動。

廖武輝說，今年7月底起陸續安排「六藝劇團」、「紙風車劇團」在林口區帶來精彩的演出，非常受到民眾歡迎，每一場的參加人數都遠超過預期，未來將會持續推動文紮根工作，讓親子劇場成為未來每年暑假父母和小朋友最期待的活動。

林口區公所也提醒，「觀後心得徵文、著色畫徵件贈獎活」自即日起到9月10日止，到六藝劇團臉書專頁，上傳觀劇心得文或小朋友畫畫作品即可參加抽獎，得獎者將可獲得精美小禮物1份，歡迎民眾踴躍參加。