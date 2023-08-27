「2023 Lalai桃園原住民族音樂節」26、27日在桃園陽光劇場熱力開唱，今以「原」力集結客家及閩南文化，邀請Ozone、Ponay、Saya張惠春、吉那罐子、許富凱、婁峻碩等歌手輪番獻唱；許富凱表示自己與桃園非常有緣，對於能夠再次獻唱經典歌向鳳飛飛致敬，備感榮幸。

許富凱除了選唱桃園出生歌后鳳飛飛的〈相思爬上心底〉、〈巧合〉、〈流水年華〉，還送上華人共同回憶、鄧麗君的〈我只在乎你〉等歌，讓現場民眾大飽耳福。婁峻碩擔綱壓軸演出，特別分享穿族服經驗，表示族服有一定正確的穿著方式，從小自己都是當人形模特兒，把雙手打開呈現T字形讓阿嬤幫忙著裝，期許自己盡快學會怎麼穿。

張惠春（Saya）昨與Ponay二度合作，她也獨自帶來重新編曲的〈愛最大〉等歌，受訪透露接下來還有其他大型演出，目前積極練歌、練舞並投入運動。身為阿美族的Ozone成員哲言，看見現場的族服體驗，開心表示：「距離我上一次穿阿美族的族服是國中的時候，那個時候胖胖的穿起來超好笑，但現在身材好像蠻不錯的，感覺現在穿起來應該很帥。」