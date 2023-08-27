為解決國道5號塞車問題，公路總局第四區養護工程處日前於宜蘭縣地區召開「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性評估」2場地方說明會，初步研擬規畫從台62線延伸，往南經瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、大溪、頭城、礁溪接國道5號路廊方案；四工處表示，將多面搜集各方意見，納入可行性評估期末報告。

根據台灣世曦工程顧問公司的評估，台62線延伸至國5的可行性，起點為台62線約16K處，終點約為國5約35k處；針對路線起點，分為2方案，方案1是瑞芳交流道、方案2是四腳亭交流道；終點以XYZ三方案銜接國5台2線西側；各路線方案長度為44至47公里，行車時間46分鐘，因尚未進一步確認方案，故經費尚未概估。

終點段採高架橋方式沿頭城環鎮東路二段銜接至國5，方案X路廊會行經大塭濕地的鳥類棲息區，而方案Y、Z則鄰近台2線，有利重車行駛。顧問公司建議採取1Y方案，瑞芳至礁溪約45.29公里，起點提供全方向系統交流道，可往國道1號、台2線瑞濱、基隆市區，終點銜接國5頭城以南的礁溪系統交流道，但涉及環境敏感地區及都市計畫變更，尚待評估。

四工處表示，因路線是從台北端過來，故需待新北、宜蘭說明會後，蒐集民眾意見修正後，預計年底12月提出期末報告。