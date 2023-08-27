駐日代表謝長廷近日在臉書提到，微量放射性元素反而對身體有益，被外界解讀是為日本排放福島地震核災後的含氚汙水做辯解。連有醫師背景的民進黨立委林靜儀都直言，提到微量（輻射）對身體有益，「這個話真的是太過了！」國民黨前台北市議員羅智強直酸，果然是軟骨功一流的助日代表，狠嗆「那核廢料就放你家吧！」網友表示「謝長廷自己享受」、「讓他每天喝給我們看」、「這些人都是站著講話不腰疼的人！」

「微量元素對身體有益」一說傳開後，不少網友湧入謝長廷臉書抗議，謝長廷今(27日)二度發文強調，自己指的是溫泉中「鐳」的相關效果，並引用美國教授Thomas Donnell Luckey的研究證明所言非虛。至於核汙水，他認為，只有中國大陸因為政治因素，夥同香港澳門在抵制抗議。

「果然是軟骨功一流的助日代表！」羅智強今(27日)在臉書發文直言，謝長廷說：微量放射性元素對身體有益，「那核廢料就放你家吧！」

網友表示「讓日本政府送幾萬公噸給他，讓他每天喝給我們看」、「這些人都是站著講話不腰疼的人」、「不是啊那當初為什麼要反核？就問這句就好」、「反核的目的就是為了賺綠能的錢」、「明年位子就不保了，趕快向天皇及日本政府表忠，以利未來績留日本做日本官？」、「助日代表當之無愧」、「這種嘴臉真的很討厭，浪費國家公帑」、「謝長廷自己享受，你會長命百歲的」、「這句話出自於他那張嘴不意外」。