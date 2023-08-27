「827全民站出來下架民進黨」今（27）日在新竹市舉辦，訴求反貪腐、反暴政、反戰爭全民共識。前台北縣長周錫瑋在現場也疾呼，在野整合「一強對一賴」！

根據《中天新聞網》報導，周錫瑋痛批民進黨，貪污腐敗、踐踏司法、侵犯言論自由！但說再多都沒有用，只有選舉贏回來才有用。

周錫瑋呼籲，所有在野黨全部團結在一起，推出一組最強的人馬打倒民進黨！就是「一強對一賴」，在野黨推出一組最強的人馬，打垮民進黨的賴清德！

周錫瑋也強調，國民黨高層如果沒有辦法組成『一強贏一賴』，國民黨高層愧對國人，「你們下台！」