由於日本福島第一核電站排放處理水，佔日本農林水産品出口高達4成的中國宣佈全面暫停日本水産品的進口，已經導致日本水產品價格大幅下滑，尤其是高價海鮮，跌幅高達3~5成。

《日經中文網》報導說，日本産農林水産品出口對象中佔4成的中國大陸和香港加強進口限制，已經對日本水産品價格産生了影響，這將對力爭擴大農林水産品出口的日本的戰略産生逆風。

由於中國大陸等的進口限制強化，在宮城的部分漁場，鮑魚的産地交易價格(岸邊價格)已經下降了3成左右。據悉，從2022年秋季起表現堅挺的扇貝價格也在走弱，面向海外的冷凍貝柱的交易正在銳減。

同樣被中國消費者喜愛的高價海蔘，價格也受到重擊。相關人士透露，2023年3月前後，日本生鮮海參的産地中標價格出現了不到去年一半的情況，每公斤2000～2500日元（約合台幣421～526元）。生鮑魚的價格在8月下旬降至1萬～2萬日元（約合台幣2100～4200元），有些産地的價格比去年同期低3成左右。

報導說，在核廢水排放之前，中國就以核電站事故的原因，針對福島、宮城和東京等10個都縣，禁止進口包括水産品在內的幾乎所有食品。中國外交部發言人則指控日本是「生態環境破壞者和全球海洋污染者」。

中國大陸7月開始對日本水産品的放射性物質進行全面檢測。隨著水産品以檢測名義被留在海關的案例增加，鮮魚等日本産品的出口實際上已經停止。香港政府也自8月24日起禁止進口福島等10個都縣的水産品，澳門也禁止進口日本10個都縣的水産品等。

中國海關總署的統計顯示，日本2022年對中國大陸、香港和澳門的農林水産品出口額合計佔到4成左右。如果包括持續進行限制的韓國和台灣，將增至5成以上。中國大陸7月從日本進口的魚類和其他水産品同比減少29%，生鮮魚環比下降53%。

北海道的一家扇貝加工企業擔憂地表示，「禁運會持續多長時間呢？希望不會太長」。業者還說，「(中國)加強檢測後出口變得困難，還有可能不能完全處理已接到訂單的庫存。」

圍繞中國的進口限制，日本經濟産業相西村康稔表示，「如果漁民受到影響，將靈活使用基金進行應對」。日本政府在2021年度的補充預算中設立了300億日元的基金，用於在處理水排放導致水産品銷售額減少提供支援。

農林水産品在日本對華出口中所佔的比例僅為1%左右，還不足以撼動整體出口。不過，日本提出到2025年推動農林水産品出口達到2兆日元、到2030年達到5兆日元的目標，正在推進擴大出口的措施。中國曾被視為有潛力的市場，因此其影響難以避免。