港務公司派員撿拾高雄旗津海灘「油球」(港務公司提供／簡立欣台北傳真)

高雄旗津海水浴場昨日下午出現不明油汙，戲水的遊客手腳、臉面沾黏附油汙沙子，高雄港務分公司赴現場勘查後，初步判斷遊客所沾附的是沙灘上的「油球」，並立即圍起警戒線禁止遊客進入。將於蘇拉颱風可能登陸台灣之前，完成沙灘清理工作。另天使輪抽油作業持續中。

高雄港務分公司表示，接獲海洋局通報後，會同海保署、高市府海洋局、海巡署第五岸巡隊及海事工程公司勘查，今日清晨6點委由海事工程公司派遣21人赴現場撿拾「油球」，截至今日下午3點共計撿拾約12公斤（大部分是沙粒），現場已僅剩零星油球，無擴大情事。

港務公司說明，「油球」是海洋上的油汙油漬被海浪拍打上岸後來回沾沙，經過一段時間包覆成為油球。至於「油球」來源，地方雖然認為可能原因是沈船天使輪之前外洩的油汙所致，但仍待進一步調查釐清。不過港務公司也強調，啓動沈船殘油抽除作業迄今，均未有大量洩漏或油管爆裂情形，且每天均派有4艘工作船監控沈船油汙，且海面若有局部油花，會立刻由攔油索圍堵及清除，故迄至今日均只發現零星油花。

目前該沙灘已全面圍起警戒線，預計將持續至少3天，每日港務公司仍持續並增派人力巡查該區域沙灘與岸際環境，如發現油球立即清除。