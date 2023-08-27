日本桌球天后福原愛與江宏傑的官司纏鬥至今，男方日前更是飛往日本召開國際記者會呼籲福原愛尊重法院判決，而兩人的後續動向也備受網友關注，屢屢引發話題討論。誰料，江宏傑投資的「ONWARD乒乓吧」竟於今(27)日稍早於臉書上發文宣告暫停營運。

江宏傑日前飛往日本召開國際記者會，呼籲福原愛尊重法院判決後，福原愛卻提出抗告，隨即便持續神隱至今，讓這場官司風波持續延燒，兩人後續的各自動向也引發網友討論，而雙方的「事業發展」也成為網友們關注的焦點。

其中，江宏傑籌備許久，斥資百萬與友人投資的「ONWARD乒乓吧」於去年4月盛大開幕，當時還有不少藝人好友前往捧場，為江宏傑獻上祝福。然而，事隔1年，ONWARD乒乓吧今日稍早在臉書上發文宣告暫停營運，指出：「本公司無限創造泉球館有限公司（ONWARD）因於內部營運與財務問題，2023/8/28(一)起暫停營運，暫停期間內部股東協商後，再另行公告。如有任何相關問題請洽官網或是粉絲頁私訊。」

相關貼文PO出後，有人在底下留言詢問：「請問剩下堂數如何處理」、「結束營業前應該先結算退費給學員吧？」等，希望ONWARD乒乓吧盡速回應有關學員權益的善後措施，對此，據《壹蘋新聞網》報導，江宏傑回應：「本球館目前暫時關閉，後續會員相關權益會盡快公告。」

★《中時新聞網》提醒您：未經法院判決定讞，仍視同無罪。