明（28）日各地大多為多雲到晴的天氣，東半部有不定時零星短暫陣雨，午後在南部、大台北及各地山區也有局部短暫雷陣雨。氣象局表示，位於鵝鑾鼻南南東方海面上的強颱蘇拉，將逐漸轉北後續再轉西北接近台灣，預計周三（30日）強度達到巔峰，預計周三、周四影響台灣最顯著。氣象達人彭啟明提到，有機會看到3颱共舞，不過具體發展仍待觀察。

氣象局預測蘇拉颱風、丹瑞颱風、低壓TD12未來路徑。（翻攝自氣象局）

氣象局分析，蘇拉通過南端近海或南端陸地機率較高，對東南部至恆春半島、南部的天氣影響較大，預計明晚至周二清晨發布海上颱風警報，最快周二（29日）下半天發布陸上颱風警報，周三、周四影響最明顯，不過路徑仍可能產生變化。

目前海面上除了蘇拉、距台遙遠的輕颱丹瑞，還有一個熱帶低壓TD12。彭啟明認為，「三颱同時，有機會，就關注未來如何牽引。但距離有點遠，就再觀察」；氣象專家賈新興則提到，蘇拉跟準颱風海葵相距不超過1500至1800公里時，有機會產生藤原效應。

氣象局分析未來天氣趨勢。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局指出，明天各地大多為多雲到晴的天氣，迎風面的東半部地區有不定時零星短暫陣雨，午後在南部、大台北地區及各地山區也有局部短暫雷陣雨，山區並需注意有局部大雨發生的機率；氣溫方面，各地高溫約在32至34度，其中台東地區仍可能有36度高溫發生的機率。

氣象局模擬明天高溫狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周二（29日）水氣增多，東半部及恆春半島降雨增加，有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，背風側的西半部氣溫升高；周三颱風強度將達到顛峰，東半部地區及恆春半島有陣雨，北部及南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，因東風沉降增溫，桃園至彰化有局部較高溫度

周四颱風減弱，東半部及南部地區有陣雨，東半部及南部山區有局部大雨或豪雨的機率，其他地區有局部短暫陣雨；周五、周六（9月1日、2日）颱風外圍環流影響，各地仍有局部短暫陣雨；下周日（3日）西半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。