「827全民站出來下架民進黨」今（27）日在新竹市舉辦，訴求反貪腐、反暴政、反戰爭全民共識。資深媒體人張友驊向「非綠陣營」3組人馬喊話，8月30日大家喝一場和解咖啡，推出一組人馬打敗民進黨！

根據《中天新聞網》報導，張友驊指出，曾有四場選舉是3腳督，第一次是1994年台北市長選舉，陳水扁、趙少康、黃大洲3人競選，趙少康、黃大洲2個人的選票比陳水扁多了20%，但最後還是陳水扁當選，就是因為分裂所以才讓民進黨執政！

第二次是1998年馬英九、王建煊、陳水扁競選台北市長選舉，有一個人主張退選，就是王建煊，所以馬英九以51%比47%打敗了陳水扁。

第三次是2000年連戰、宋楚瑜、陳水扁競選總統，藍營分裂，讓陳水扁當了少數總統。第四次是2006年台北市長選舉，郝龍斌、蘇貞昌、宋楚瑜，最後是郝龍斌險勝。

張友驊認為，不要重蹈覆轍！分裂的藍營絕對不可能戰勝民進黨！他懇請各位鄉親父老，去勸勸藍營這3個人，到8月30日大家喝一場和解大咖啡，提出一組人馬打敗民進黨！