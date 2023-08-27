尤秋興與顏志琳6歲起就認識，對音樂有濃厚興趣的兩人曾一起度過困頓的日子，1997年組團「動力火車」，搖滾曲風獲得大批歌迷支持，首張專輯《無情的情書》創下百萬銷量，從此活躍至今，在兩岸三地都大紅大紫，成為華語歌壇重要人物之一；近日顏志琳到泰國旅遊，卻因為一件事感到困擾，網友們得知後全都笑翻。

顏志琳日前到泰國旅遊，他曬出一張在當地水上市場的照片，身後是泰國船夫，只見顏志琳戴著墨鏡與帽子看向不遠處，看起來相當悠閒，不過他卻透露「（當地人）一直跟我講泰文，可是我聽不懂…」，原來是原住民的黝黑膚色和深邃五官讓他被誤解，短短13字讓網友笑翻，貼文獲上千人留言分享。

大批網友留言：「太親切了！」、「五官有在深邃」、「真的很像～」、「以為遇到同鄉了」、「好幽默」、「要是唱個泰國歌就更像了」、「你可以跟他說我們的族語啊~」、「後座力太強了」、「想說一直跟你講話，為什麼你不回我，是不是生氣」、「做你的外勞～ 只能看錯你的外表～」、「沒事！志琳哥用山地話跟他尬聊」、「哥你要說母語，搞不好還有幾句他聽得懂」、「我出境，空姐就跟我說泰文了」、「為什麼幾個字可以讓我笑翻啦」、「泰（太）像了」、「真的不能怪他」、「你不孤單，因為我也是」。