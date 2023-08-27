企業聯賽最後一周例行賽來到國立體大射箭場，正在這裡就讀的新濠建設田文慈算是半個地主，對場地相當熟悉的她，連著2天都在女團戰做出貢獻，今天也在對彰化銀行的關鍵戰中奪下1點勝利，可惜最後未能隨隊闖進季後賽，接下來只能將目標放在年底的國手選拔。

田文慈是來自花蓮縣萬榮鄉馬遠部落的布農族，不過自幼跟隨父母搬到桃園市，國小四年級時因為想要參加校隊，而被推薦到射箭隊，結果像是找到血統中注定的運動般，就此栽進弓與箭的世界，一路射進國家隊，「回部落時，認識的親戚都知道我是射箭國手。」

布農族著名的傳統儀典剛好是射耳祭，田文慈回憶道，因為加入射箭隊的關係，小時候有一次「破格」受邀，和部落的男孩們一同參與慶典，瞄準的目標從靶紙變成掛著的鹿耳，成了難得的體驗。

田文慈接觸射箭滿10年，她表示這條路上從來沒有動過放棄的念頭，單純想著一直拚，就連國二時遭逢家變，也是因為射箭的陪伴，才度過煎熬；當時父母因為生病和意外，在一年時間先後離世，讓她遭受不小打擊，好在原住民的樂觀天性以及信仰的力量，陪伴她堅持下來，「覺得我不是一個人，還有其他家人和親戚，國、高中教練也都很願意幫助我，不能就這樣離開，我想要回饋他們，不能自甘墮落。」

曾在去年入選為亞洲盃代表隊的一員，田文慈今年的最大目標，就是再叩關國手，「想進入培訓隊，下半年有巴黎奧運和亞錦賽的國手選拔。」即將升上國立體大三年級的她，也希望能夠把握學生時期，體驗一次世大運。