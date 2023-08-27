根據大陸媒體《第一財經》27日報導，隨著日本排汙入海事件發生，日本遊已開始退團，十一旅遊市場也發生變化。前立委郭正亮表示，日本首相岸田文雄估算錯了，他沒想到中國大陸會全面制裁。大陸做了抵制動作之後，香港一定跟進，若俄羅斯也跟進，日本怎麼辦？

郭正亮今(27日)在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，岸田文雄估算錯了，他大概盤算頂多福島周邊10縣市這樣的規模被制裁，比如香港一開始就是這樣宣布，澳門加碼包括加工品，岸田文雄沒想到中國大陸會全面制裁。事實上，這件事有很多替代方案，日本是採取最便宜的方案。

郭正亮接著指出，日本不要低估這件事對大陸消費者引發的民族主義情緒的對抗，也就是旅遊，光是這個，就少賺了多少錢，還有現在日本在中國大陸賣的東西，也開始被抵制，比如化妝品。

郭正亮點出，大陸做了抵制動作之後，香港一定跟進，若俄羅斯也跟進，日本怎麼辦？岸田文雄真的沒有算到這一點。隨著河水往北走，美國因為天高皇帝遠，第一時間沒有感覺，美國總統拜登、美國國務卿布林肯、當然是支持日本，因為美日韓剛開完會，等於是在外交上挺日本。可是美國老百姓雖然還沒有具體的感受，但如果核汙水愈來愈靠近美國，搞不好共和黨也投機地開始罵拜登，說他的決策怎麼那麼草率。