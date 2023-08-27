川普的口卡照（mugshot）近日公布，這是第一次有美國前總統被這麼拍攝且公告周知。精神科醫師沈政男提到，台灣與美國民主法治很大的不同在，台灣會有行政與司法相互打架，但美國即便江洋大盜也能選總統，國會可用3分之2多數做最終否決，因為選總統是人民意志的最高展現。他提到，怎麼川普自首的口卡照沒有電影上常見的身高條紋背景圖？其實是不用的，因為國父孫文100多年前在美國被捕的口卡照也沒有這些。

「怎麼這張口卡照沒有電影上常見的身高條紋背景圖？」沈政男26日在臉書發文提到，背後要有一條一條黑線，看起來才像罪犯照片吧？「其實是不用的，孫文一百年前，在美國被捕的口卡照也是沒有！」川普在口卡照的表情相當不屑，微低頭瞪著鏡頭，好像要把相機撞掉。做出這樣表情的，不是別人，而是美國前總統。「你沒看錯，這樣的人就可以當美國總統了！」怎麼會說一個候選人如何又如何，就沒資格當總統？

沈政男指出，依據美國憲法第14條修正案，除非犯下內亂外患，不然就可以競選公職，即使是江洋大盜也可以。憲法14條修正案第3款最後有說：國會可用3分之2多數否決這樣的限制。「看到沒有？一個人能不能當總統、競選總統，是國會在做最後決定！」如果國會認為你可以，你就可以，即使犯下滔天大罪都可以。因為，選總統是人民意志的最高展現，在民主制度裡，還有什麼可以給予剝奪？

「對照一下台灣的選罷法，就可發現相差甚大！」沈政男質疑，民選民代或首長因司法判刑而被解職，等於讓行政與司法相互打架，就三權分立原理來說相當不合理；因為犯了一些刑法的罪而終生不能競選，更是荒謬！在美國，即使參議員犯罪被判刑，也不妨礙他們行使職務，除非國會3分之2多數決定將他們驅逐。褫奪公權更是一個落伍的法律概念。一個人被刑法判刑，為什麼就不能行使選舉權利？這兩件事根本不相干。

沈政男直言，民主的厲害就在於讓最大多數人為政治付出最大心力，才能為國家找到最好的出路。道理很簡單，可惜此間人們並不知道。你看台灣正在選總統，有人就拿候選人的人品來當作適任與否的條件而大加撻伐，實在可笑。「川普都可以當美國總統了，不過選個台灣總統而已！」

沈政男表示，川普目前民調跟拜登打平，如果他能在2024勝出，那麼他所凸顯的美式民主的荒謬大戲，將會再寫更精彩的一頁。雖然如此，美式民主還是地球上最好的政治制度，就因為能讓最大多數人為政治貢獻最大心力。「那些在2020挺川普的台灣人，2024就不要落跑蛤！」