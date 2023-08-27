民進黨立委賴品妤24日出席活動，面對《中天新聞》記者追問父親賴勁麟相關問題時自摔倒地，卻指控是被記者推倒，還飆罵「你為什麼推我」。民進黨立委參選人、台北市議員王世堅嘆說，賴品妤「太年輕了、太生嫩了」，媒體跟公眾人物要互相尊重，但賴品妤是有不對的地方，就是說她「是不是脾氣太大了？」同時台北市議員游淑慧也狠酸，「賴品妤會不會像林智堅一樣成為選舉破口？」直言王世堅切割是對的。對此，前立委郭正亮27日就表示，「這個涉己利益是你該回答的義務，怎麼可以迴避？這個問題看起來蠻嚴重的，如果連這個都避答，就會繼續去挖新潮流的坑」，引發討論。

郭正亮27日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我覺得林俊憲、王世堅都比較資深，他們都看到問題的嚴重性，事實上賴品妤要回答這個問題很容易，她可以說我已經成年了，快30歲了，我爸做的事情跟我沒關係，她可以這樣回答，我為我自己的行為負責，我沒有介入」，郭正亮更接著說，「但賴品妤不願意，人家為什麼會逼問妳，因為人家覺得這是涉己利益」。

郭正亮最後更說，「因為妳可能有領妳爸的錢或是妳爸的公司有給現金，這就是對涉己利益事情的澄清，這是很多民選公職要面對的，而且這個涉己利益是你該回答的義務，怎麼可以迴避？這個問題看起來蠻嚴重的，如果連這個都避答，就會繼續去挖新潮流的坑」。