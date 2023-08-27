新竹市長高虹安上任後，持續針對新竹棒球場的狀況進行追查，更找來美國大聯盟（MLB）的場務單位來台檢測，並在日前公布完整報告。

不過化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮認為，大聯盟此舉已介入台灣政爭，將把蒐集到的完整證據提交給大聯盟要求道歉，並號召球迷一同參與連署。

對此，民眾黨在臉書發起一人一信 ，寄到 民主進步黨 信箱，問問總是躲在第二線的賴清德，能不能「約束你的側翼網軍」？是否認同「那個教授」的說法？或者要繼續保持沈默，容忍台灣人的臉再次被丟光？

民眾黨砲轟，不敢用真名的「那個教授」再次秀下限，竟把美國專家協助檢測新竹棒球場，扭曲為「大聯盟介入台灣政爭」，還號召連署要向MLB抗議，政治抹黑國際化更是鬧笑話，真的令人感嘆「世界怎麼跟得上綠營側翼」。

民眾黨指出，資12億打造的新竹棒球場品質粗糙，比美國高中球場都不如，台灣人至今等不到一句解釋，只看到側翼不斷護航，把不利的聲音通通打成異己。

民眾黨披露，2005年時任立委、現任駐美代表蕭美琴曾發起「一人一信」，寄到洋基隊信箱，施壓球團調度王建民的活動，事後被洋基公關團隊批評是不可思議的無禮行動。如今「不敢露真名的教授」要號召連署，出征大聯盟的舉動，又再次鬧出國際笑話。

民眾黨在臉書發起一人一信 ，寄到 民主進步黨 信箱，問問總是躲在第二線的賴清德，能不能「約束你的側翼網軍」？是否認同「那個教授」的說法？或者要繼續保持沈默，容忍台灣人的臉再次被丟光？