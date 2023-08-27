以色列時報(Times of Israel)報導，美國海軍陸戰隊(USMC)計劃採購以色列鐵穹防空系統(Iron Dome)，大約是3個連的規模，配備近2,000枚攔截飛彈，交易可能耗資數億美元。

這筆交易以合作的名義建立，鐵穹製造商拉斐爾公司(Rafael)將與美國雷神公司(Raytheon)簽約，兩間公司一直有合作夥伴關係，這需要一定程度的整合工程，美國陸戰隊購入之後，將其稱為「中程攔截能力」（Medium-Range Intercept Capability ,MRIC），美軍陸戰隊現有的雷達與指揮中心，要與鐵穹的發射器、塔米爾攔截飛彈(Tamir interceptor missiles)完成資料整合，這是它能否發揮功用的關鍵。

鐵穹系統是以色列主要開發、美國協力支援的低層防空系統，它分成EL/M-2084主動相控雷達預警設備，與塔米爾攔截飛彈發射器兩個部分。已在以色列部署使用十多年，主要是針對從加沙地帶發射的短程火箭彈、迫擊砲等低空威脅，從2011年開始部署至今，已攔截了數千枚各種來路不明的射彈，拯救城市與人口。

它也是以色列多層次防空體系的最低層，其上是中層的「大衛投石索」(David’s Sling)，再來是高層的「箭式」(Arrow)飛彈防衛系統。

由於鐵穹的實戰紀錄極佳，因此美國陸軍與陸戰隊也對其相當有興趣，畢竟美國在防空體系方面，除了愛國者系統之外，就沒有其他反飛彈能力的設備。2019年，以色列向美國出售了兩套鐵穹系統，第一套於2020 年底交付，第二套於2021 年1 月交付。

之後，美國陸軍一直致力於將該系統，整合到陸軍防空體系當中，但由於無法修改原始碼，難以整合到愛國者系統裡，美國陸軍最終不購買，改為支持雷神公司開發美國本土的相似產品。

美國海軍陸戰隊在2022年7月和10月，於白沙飛彈靶場進行了2次測試，都取得成功，有了採購的意向。由於陸戰隊不管理北美防空體系，也就沒有美國陸軍那些多餘的要求。

根據合約，美國陸戰隊計劃採購3套系統，其中包括 1,840 枚塔米爾攔截飛彈、44 個發射器，和 11個美製指揮中心。

以色列國防官員表示，美國陸戰隊可能是唯一的鐵穹海外用戶，因為如果其他有疑慮的國家獲得，敏感的專有技術可能會落入敵人手中。