2023「Just FUN 新北」街頭文化節連續兩個周末，於板橋府中廣場登場，是今年暑假新北最熱鬧的街頭派對。（新北市文化局提供）

2023「Just FUN 新北」街頭文化節連續兩個周末，於板橋府中廣場登場，侯友宜今（27）日晚間現身活動壓軸嘻哈演唱會，隨後更至街舞體驗區與現場民眾同樂。街頭文化節除延續舉行「MADSTREET狂熱街頭」饒舌比賽、國際塗鴉大賽及「街舞大賽3大賽事外，今年更規劃一系列現場體驗活動，是今年暑假新北最熱鬧的街頭派對。

新北市今年協助超過2100位街頭藝人完成登記、提供121處展演空間及超過250個展演點位，並結合市府活動展演及辦理街頭藝術工作坊課程；此外，完成9處FUN舞空間，辦理一系列街舞推廣體驗活動，同時在板橋地區設立塗鴉示範區，要讓街頭藝術持續傳承發揚。

侯友宜表示，「Just FUN 新北」街頭文化節雖然是很年輕的品牌活動，但可看出新北市推廣潮流文化及街頭藝術的決心。「板橋府中美學示範基地」完工後，積極打造「府中雙城」品牌，讓都會區跟古城區相互串聯，藉著舉行2023「Just FUN 新北」街頭文化節活動，為府中雙城帶來年輕活力，活絡在地發展。

文化局長表示，2023「Just FUN 新北」街頭文化節依饒舌、塗鴉、街藝及街舞分區規畫主題活動，今年延續嘻哈演唱會、街頭藝術展演、噴漆塗鴉體驗、美市街頭創意市集外，更加入DJ刷碟、科技塗鴉、街頭滑板、街舞課程等新的體驗活動，讓民眾親身感受街頭文化的樂趣及魅力。