美國歌手馬吉爾(Miguel)昔以2010年的首張專輯《All I Want Is You》走紅，人氣不俗。不過，近日他為宣傳新專輯《Viscera》舉辦小型音樂會時，竟在台上以上身赤裸的方式從背後穿上勾子，並懸掛在半空中長達4分鐘，相關畫面事後也在社群上引發討論。
據外媒《TMZ》報導，馬吉爾近期在忙著準備新專輯， 並舉辦小型音樂會預先宣傳，而事前他僅告知到場的觀眾「會進行一場創新、突破界限的表演」，挑起觀眾們的好奇心。不過，他在演唱新專輯《Viscera》中的一首歌曲〈Rope〉時，以上半身赤裸的造型登台，而身旁則有數名工作人員，幫忙從他的背後穿孔、並插入金屬掛勾，此後他便緩緩上升至半空中開始演唱，直到4分鐘演唱結束後，才緩緩下降並取下相關物件。
該場演出的畫面事後也在社群上流傳，從畫面中可見到，馬吉爾在插入金屬掛勾時，臉上滿是痛苦，但仍十分敬業的完成這場演出，獲得台下大批粉絲的掌聲以及喝采。此外據報導，馬吉爾的工作團隊成員也指出他為了這此活動準備了數月，並與專門的團隊進行了多次的測試，才使這項活動順利達成。
相關畫面PO出後，也引發網友熱議，不少人紛紛留言表示：「這真的太瘋狂了」、「在這樣的情況下，馬吉爾還能保持一定的演唱水平真的很厲害」、「這如果是真的，也太恐怖了。」據了解，在演出過程中，還有觀眾因觀看表演而產生身體不適，所幸一旁一直有醫護人員待命，因而並無大礙。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。