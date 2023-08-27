美國歌手馬吉爾(Miguel)昔以2010年的首張專輯《All I Want Is You》走紅，人氣不俗。不過，近日他為宣傳新專輯《Viscera》舉辦小型音樂會時，竟在台上以上身赤裸的方式從背後穿上勾子，並懸掛在半空中長達4分鐘，相關畫面事後也在社群上引發討論。

據外媒《TMZ》報導，馬吉爾近期在忙著準備新專輯， 並舉辦小型音樂會預先宣傳，而事前他僅告知到場的觀眾「會進行一場創新、突破界限的表演」，挑起觀眾們的好奇心。不過，他在演唱新專輯《Viscera》中的一首歌曲〈Rope〉時，以上半身赤裸的造型登台，而身旁則有數名工作人員，幫忙從他的背後穿孔、並插入金屬掛勾，此後他便緩緩上升至半空中開始演唱，直到4分鐘演唱結束後，才緩緩下降並取下相關物件。

idk how to tag this sry don’t look if extreme body piercing freaks u out lol people in the audience were throwing up and passing out (we had medics on standby) but at the show i worked tn miguel got pierced and suspended from hooks by his bare skin and then sang it was insane pic.twitter.com/TCeXR27tfO — rin (@ruimoh) August 26, 2023

該場演出的畫面事後也在社群上流傳，從畫面中可見到，馬吉爾在插入金屬掛勾時，臉上滿是痛苦，但仍十分敬業的完成這場演出，獲得台下大批粉絲的掌聲以及喝采。此外據報導，馬吉爾的工作團隊成員也指出他為了這此活動準備了數月，並與專門的團隊進行了多次的測試，才使這項活動順利達成。

相關畫面PO出後，也引發網友熱議，不少人紛紛留言表示：「這真的太瘋狂了」、「在這樣的情況下，馬吉爾還能保持一定的演唱水平真的很厲害」、「這如果是真的，也太恐怖了。」據了解，在演出過程中，還有觀眾因觀看表演而產生身體不適，所幸一旁一直有醫護人員待命，因而並無大礙。