8月27日教育部訂定為祖父母節，也是2023年科思創祖孫科學營活動主場日。2023年度營隊總計吸引了超過850位祖孫報名，分別在彰化、屏東與台北登場。活動所在地的各縣市政府亦為本年度的協辦單位。今年總計有60人次的科思創同仁與13位社會處社工，服務了4天總計11場次，296位祖孫。

先前主題「阿嬤的魔法廚房」的成功，亦使得今年以「阿公的祕密花園」為年度主題的祖孫科學營，吸引了更多未曾接觸過科學的長者參加，有高達85％的阿公阿嬤表示未曾做過實驗，較疫情前營隊主題「阿嬤的魔法廚房」成長了5％。營隊活動結束後，孫子女們也一致表示，這次和阿公阿嬤協力合作完成實驗的經驗，也讓他們發現原來阿公阿嬤比他們想像中厲害許多!

臺北市長蔣萬安表示，孩子是我們的未來，長者是智慧的寶庫。這場由科思創主辦，台北市政府協辦的祖孫科學營，兼具跨世代相伴的趣味和科學知識的啟蒙與交流，鼓勵長者終身學習的同時，亦能活絡祖孫間的情感。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科表示，老齡化與鼓勵世代共融是全球趨勢，真的很開心見到各地的縣市政府與德商科思創一起攜手合作，讓全台祖孫都能有機會透過這個祖孫限定的營隊，更認識彼此，並拉近世代間的距離。

台灣科思創總經理溫凱登表示，科思創祖孫科學營是一個從「多元、公平與包容」概念設計出發的營隊。我們很開心能看到來自各地，跨世代的祖孫齊聚一堂，透過共融活動來體驗我們生活周遭奇妙有趣的科學現象，也創造出專屬於彼此，一幅深植在心中，不褪色的回憶。

今年度的營隊課程由台灣科思創攜手金鼎獎得主許良榮教授及其團隊陳玟伶老師共同設計。臺北市政府社會局局長姚淑文、彰化縣政府社會處處長王蘭心、屏東縣政府社會處處長劉美淑、德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科、德國在台協會經濟事務副組長許弘雨與台灣科思創總經理溫凱登在現場與祖孫同樂。