日本24日開始排放核廢水，造成鄰近國家民眾人心惶惶，大陸第一時間更宣布全面暫停進口日本水產品。不過據日媒報導，25日在東京的築地場外市場，依舊擠滿了來自海外的遊客。有人心裡五味雜陳，也有人認為，面對排隊人氣美食，還是先吃再說！

據日本《朝日新聞》報導，當地時間25日早上9點，築地場外市場的一家海鮮丼前已經有超過10人在排隊，其中有一名提著行李箱的台灣女子。她表示，自己一大早才剛到日本，直接從機場過來，還不清楚處理過的核廢水對海鮮的影響，不過因為擔心後續影響，她今後會避免吃日本海鮮。

一位來自中國哈爾濱、目前在美國擔任工程師的26歲女性也在排隊。她表示自己不是特別擔心，因為核廢水的問題雖在大陸被廣泛報導，但在美國幾乎不是什麼新聞。

25日在香港的壽司店仍出現排隊民眾。（圖／路透社）

據路透社報導，25日在香港的壽司店外仍大排長龍，部分店家甚至還需等上1小時。日本駐華大使館特地引述路透社報導在微博發文，聲稱「為理性的香港消費者們點讚！」但卻引發大陸網民怒火，紛紛留言稱，「你過一天再去看看」、「這是想趁還沒污染多吃點」。