一位韓國資深情報員表示，北韓已啟動一項無人機改造計劃，將數百架過時的米格噴射戰機，改造成攜帶武器的神風式無人機，可能攻擊韓國的關鍵設備。由於北韓的老戰機數量眾多，要是哪一天採用「蜂群戰術」，韓國也沒有把握能夠完全攔截。

韓國時報(Korea Times)報導，韓國國家情報院(NIS)的退休情報員崔秀勇(音譯Choe Su-ryong)表示，「朝鮮正試圖將蘇聯戰鬥機，改造成配備精準彈藥的神風無人機。這些無人機可能襲擊韓國的主要工業和基礎設施。」

崔秀勇表示，北韓的戰機總數並不清楚，有人說總共有大約 800 架戰鬥機，但是大多數是老舊的過時機種，比如MiG-17「柴梱」(Fagot)、 MiG-19「農夫」(Farmer)，這些戰機在其他國家早已退役，在一般情況下，已經不具戰力，甚至不值得再討論。

然而，這些古舊戰機改成無人機後，那就是另一回事，因為沒有飛行員的安全問題後，就能當成撞擊目標的神風打擊機。

韓國空軍退役校洪成杓表示，他無法保證這情報的真假，但崔秀勇的說法「相當令人信服」。

洪說，北韓在20世紀80年代，就有遠程自動駕駛系統（RAS）。它的工作方式與無人機 (UAV) 有很大不同，但是技術是相似的。

尤其是在今年7月27日，北韓閱兵式上展示各種無人機，其中2種看起來像美國無人機的北韓仿製版，有一種帶武裝的像是MQ-9收割者，另一架更大型的像MQ-4全球鷹。

尹指出，韓國有許多重要設備，比如核電廠、工業技術綜合體，與國家通信網路中心離非武裝區很接近，北韓可能用飛彈、無人機或網路攻擊摧毀這些設備。

他說：「如果這些設施被摧毀，韓國的戰時軍事能力將被嚴重削弱，從而對我們的公民造成傷害。因此，我們需要大幅升級防空系統，以保護我們的主要國家設施免受各種類型的攻擊。」