緬甸軍政府驅逐東帝汶駐緬甸代辦，以報復東帝汶政府與緬甸流亡政府接觸的舉動。

緬甸2021年2月發生軍事政變，國防軍總司令敏昂萊以選舉舞弊為由，推翻由翁山蘇姬領導的文人政府。隨後，緬甸全國爆發了反對軍事政變的示威，而軍方則對反對派示威採取暴力鎮壓。

據《法新社》報導，東帝汶總統霍塔（Jose Ramos-Horta）上個月在首都帝利與緬甸流亡政府「民族團結政府」的外交部長辛瑪昂（Zin Mar Aung）會面；緬甸軍政府將民族團結政府列為恐怖組織。

緬甸軍政府的外交部周日（27日））在臉書貼文證實驅逐東帝汶駐緬代辦，指東帝汶的行動不負責任，下令東帝汶駐緬代辦必須在9月1日前離境。

緬甸軍政府在社交網站臉書貼文說，東帝汶在鼓勵恐怖組織進一步在緬甸進行違法活動。

東帝汶譴責緬甸軍政府的驅逐令，並重申支持盡一切努力恢復緬甸民主秩序的重要性。東帝汶還敦促緬甸軍方尊重人權，「並尋求和平與具建設性的危機解決方案」。