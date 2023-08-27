許多人在成長過程中，都會學習到許多生活技能。一位網友近日因緣際會發現男同事不會組電腦、修電腦，驚訝直呼「我以為現在修電腦、組電腦，已經是年輕男生必備的技能欸」，不過貼文一出，反遭許多內行人指出，現在年輕人大多習慣使用手機、平板，紛紛反笑他「老人味都飄出來了」。

原PO在PTT以「現在30歲以下男生還有不會修電腦，跟重灌」為題發文表示，他跟同事聊天時得知對方電腦壞掉，送去維修店時付了800元檢測費，後來因為電腦整組壞掉得換新，還收到一張3萬5千元的電腦估價單，結果男同事卻完全不懂估價單的意思，讓原PO感到相當驚訝。

原PO指出，後來他建議男同事，只要預算OK，就可以自己上網找別人分享的電腦估價單，到購買通路請店家幫忙組電腦，只是要小心對方趁機換成較便宜或難銷的零件，「不過我很驚訝，我以為現在修電腦、組電腦，已經是年輕男生 必備的技能欸」。

對此，許多人紛紛回應，「老人味都飄出來了」、「別人就是不想浪費時間精神去修，這個技術很重要？老人臭」、「只有老人才在用桌機…電競是另一回事」、「現在小孩早都不玩電腦了，手機平板已足夠，只有老人在那邊秀優越跟山道猴一樣」、「邊緣老人壓不住優越感＋1」。