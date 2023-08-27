她說：「我想提醒大家，不僅是中國投資（海外）引發脆弱性，還有中國目前主宰全球市場（稀土）的事實，這讓其能隨時打開和關閉水龍頭（稀土供應）。」

稀土金屬應用在包括動車等高科技產品上。過去數十年來中國加強加工稀土金屬的能力，讓其在關鍵的全球稀土市場裡擁有巨大的定價能力。

戴琪說：「在我們能夠取得和建立額外供應鏈之前，我們面對如此影響力（中國）仍舊完全弱勢。」

她指中國約十年前大幅調高稀土價格後，讓部份美國礦商在有利可圖之下重新開挖稀土，只有中國降價至低於美國開採成本時，才會逼迫美國礦商關閉礦場。

美國1980年代在全球稀土市場占有大部份市占率，但隨著海外勞動成本低廉、環保要求低於美國、甚至像中國政府背後支持稀土產業，讓美國礦商最終被市場淘汰。

戴琪指中國在稀土上的優勢並非天生而來。事實上，中國並未擁有比其他國家更多稀土資源，而是透過協調產業與貿易政策來讓其得以壟斷市場。