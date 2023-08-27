日本東京電力公司24日正式排放福島核處理水，引發國際議論。東電25日公布排放後的檢測結果，確認在距離核電廠3公里範圍內的10個海域地點，海水的含氚濃度均「合乎標準」。退役上校黃征輝27日在《新聞大白話》節目指出，處理核災有石棺封閉、水泥固化、電解氣體等替代方案，但日方都嫌太貴。排放到大海看似能稀釋毒性，但放射性元素的半衰期不會變，日方能否持續30年達到安全標準，這是最讓人擔心的事情。

「我站在日本的立場，就在想說：有沒有別的方法？」黃征輝表示，我們要求他你完全做不到的事情，當然是不對的，所以自己去查了一下資料，如何去處理這個呢？第一個叫作「就地封閉」，就好像車諾比核電廠，他建了一個叫作「石棺」，用鋼筋水泥把它封在裡面。日本能不能這樣做？說日本不行，為什麼？他那裡是地震帶，如果你做了石棺，一震裂開，它還是會流出來。

黃征輝指出，第二個就是先「固化」，比方說倒一大堆水泥進去，把它變成一個固體了，再做一個就地封閉。第三種就是「電解」，把它電解起來，水是水，毒氣是毒氣，把它分開。「但對不起，這三種，都太貴了！」如果就地固化，那附近整塊地大概都不能用了。所以他最後選擇了一個最便宜、最方便的方法，就是排到大海，這對日本人是最有利的。

「但是不是很安全？包括劑量的問題。」黃征輝提到，壓克力做的東西丟到土裡，可能30、50年還是一樣，但環保吸管可能一年就分解了。那核廢水是不是會慢慢被大海給分解掉，變成不毒呢？不會！因為所有的放射性元素都有一個半衰期，往往都是幾十年、幾百年的半衰期，所以你丟到大海，它永遠就是那個東西在那裡。而且長達30年的排水期，從一點點一直在增加，不就會愈來愈多，愈來愈危險？

黃征輝強調，日方說現在這個很安全，這是現在。如果有人來檢查我，我一定做最縝密的防範，然後給你一個報告是安全的，但你能夠持續做30年嗎？如果未來你做不到呢？誰來監控你所有30年，都符合你一開始送檢的樣本？那才是最讓人擔心的事情。