在日本與荷蘭半導體設備限制出口新規即將生效前，中國狂買半導體設備達到白熱化程度，剛過去的6月和7月，中國進口的半導體設備價值較去年同期增長了70%。其中大部分進口的半導體設備來自荷蘭和日本，尤其是向荷蘭ASML購買的光刻機，今年前7月的增長亦高達64.8%。

《芯智訊》引述中國海關資料顯示，今年6月和7月，中國進口的半導體設備價值總額接近50億美元，相比去年同期的29億美元增長了70%， 其中大部分進口的半導體設備來自荷蘭和日本。2023年1-7月份，從荷蘭進口的光刻機金額為25.86億美元，同比增長64.8%，7月份進口額為6.26億美元，同比增長近8倍，不過環比下降了28.4%。

荷蘭與日本跟隨著美國的半導體設備對華出口限制，日本已在7月23日實施新規，荷蘭相關管制將於9月1日生效。由於此後相關設備的出口需要向荷日政府申請許可證，引起中國的晶片製造商的普遍擔憂，部份廠商為此提前採購半導體設備，以降低未來的不確定性帶來的衝擊。

熟悉荷蘭半導體設備採購的業內人士表示，由於全球最大的光刻機製造商ASML向中國客戶交付了更多光刻機，今年6月和7月，中國對荷蘭晶片製造設備的進口量相比5月翻了一番，這表明中國擴大晶片製造規模的努力並未因為外部的阻撓而放緩。

報導說，ASML公佈的財報也顯示，今年第2季度，來自中國大陸的銷售收入占比為24%，較上一季度增長200%。在所有銷售的設備當中，ArFi設備（浸潤式DUV光刻機）銷量相比一季度大漲了56%，增長了14台至39台。除了荷蘭外，中國從日本進口的設備也有所增加，主要包括蝕刻設備和晶圓塗布機。

專家表示，儘管出口管制收緊帶來了挑戰，但中國對半導體設備進口額的大幅增長，顯示中國正在繼續擴大成熟製程的生產。據市場研究機構Counterpoint的資料顯示，今年第2季度，前5大半導體設備製造商對中國的出貨量增長了30%。

至於中國本土的半導體設備廠商，同樣也在奮力發展，也有望幫助大陸半導體製造商實現部份進口設備的替代。例如半導體設備大廠中微公司的蝕刻設備，今年上半年的銷售額逆勢增長了28.13%。

中微董事長尹志堯透露，預計到今年年底，中微公司80%的限制進口零部件可以在國內進行替代，隨後將在明年下半年實現100%的替代。