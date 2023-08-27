駐日代表謝長廷日前在臉書提到，微量放射性元素反而對身體有益，被在野解讀是為日本排放福島地震核災後的含氚汙水解圍。國民黨前台北市議員羅智強更酸，果然是軟骨功一流的助日代表，狠嗆「那核廢料就放你家吧！」同時也有網友表示「這些人都是站著講話不腰疼的人！」對此，前大使介文汲27日表示，「我覺得要換了別的國家，回國的時候機場本國的老百姓，會拿雞蛋砸得他滿頭都是」，引發討論。

介文汲27日在政論節目《新聞大白話》中表示，「韓國他們民間反應非常強烈，上街頭抗議的非常強烈，這件事還會延燒，日本要排30年，那大家都不要過了，連日本人抗議都很強烈，很奇怪只有台灣沒事」，介文汲更接著說，「而且全世界居然有一個駐外大使，在替他的駐在國講話，連駐在國政客都不敢講的，他都敢講，只能說無害就不錯了，還要說有益身體，我建議他以後每天去接受一點微量放射線，看他敢不敢，不要每天在那邊嘴巴說」。

介文汲最後更說，「我覺得要換了別的國家，回國的時候機場本國的老百姓，會拿雞蛋砸得他滿頭都是，台灣現在大家哀莫大於心死」，介文汲更猛轟，「這樣的人拿台灣的薪水，幫日本人塗脂抹粉到這種程度，居然還一直派在駐日，那就是蔡英文要負責，這是蔡英文跟民進黨整個政府的墮落跟腐敗，把台灣人的臉在日本丟光了」。