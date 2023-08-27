藝人馬妞早年與歌仔戲小生李如麟搭檔演歌仔戲，是不少觀眾心目中的熟面孔，代表作品有《家有仙妻》、《笑傲江湖》、《布袋和尚》、《戲說台灣》，56歲的她日前透露有多種疾病纏身，每天必須吃14種藥，近日又爆出吸入性肺炎緊急住院，身體狀況令人擔憂。

馬妞近日透過facebook更新近況，曬出虛弱病床照，她坦言藝人的生活不分晝夜，年輕時仗著有充沛體力，工作和社交都不想落下，導致過去生活作息不正常，現在問題才開始逐漸浮現，季節交替時她的血壓飆破200，還有一次過馬路感到胸口壓迫、呼吸急促，讓她後怕：「幸好我最終靠著意志力勉強平復了呼吸。有時我會想，如果那時候我沒有撐住該怎麼辦呢......」。

馬妞表示：「這段經歷讓我意識到，過去不正常的生活作息和繁忙的工作已經讓我欠下了健康債，而這筆債連同利息逐年攀升。我也很後悔我以前對熬夜和喝酒沒有特別在意，現在隨著年紀到了，類風濕性關節炎和高血壓等慢性病的問題也開始浮現，每天都得服用一大堆藥物」，透露有次洗牙不小心被水嗆到，結果引發吸入性肺炎緊急住院。

馬妞日前出席活動時透露6年前開始就有視力模糊、身體不適等症狀，經過檢查才發現是免疫細胞問題，罹患類風溼性關節炎、紅斑性狼瘡和乾燥症，除了每天吃14種藥品，每年還要接受標靶藥，一次費用就超過7萬。