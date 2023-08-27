歐元兌美元匯率，今年來在5月、7月各都出現最高價位1.12，每每觸及就下跌，且走貶速度幾乎是沒有支撐關卡的快速穿過。才在7月16日衝到最高的1.124，隨後翻轉走貶，8月25日已貶至1.079。

外銀外匯策略師認為，7月以來油價上漲、加上避險需求，把美元指數往上推到2個月新高，歐元短期間必然承壓，但歐元兌美元的上沖下洗已令投資人心寒，以此目前急貶的速度，下個支撐價位是1.0635，今年最低價1.054也隨時會觸及。

ING荷銀外匯策略師佩索萊（Francesco Pesole）指出，在跌破1.080後，歐元兌美元在一夜之間出現了更多的熊市跡象，回升的機會渺茫了。歐元兌美元兩年期掉期利率差異擴大到140～145基點水準，有利於美元、極不利於歐元，前次出現這般水平，是今年2月～3月期間，當時歐元就一度跌到今年最低的1.054。

不同於美國央行年會落幕後傳出的訊息，美國聯邦基準利率將會維持至高的5.5％，及至通膨率確切降回2％。ING經濟研究團隊指出，歐洲央行（ECB）主席拉加德對於市場近期對歐元區利率預期的縮減感到不滿，如果通膨出人意料地上升，9月份ECB升息的可能性將大幅增加，且同時會給經濟增長帶來滯後的負面影響，留給歐元更多疲弱的可能壓力。

歐元為國際外匯市場第二大貨幣，環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新公布的7月統計，用於支付的前二十大貨幣中，歐元占比突然大減至24.42％，和2021年7月的38.43％，意外出現三分之一的減幅，為市場記錄上少見的現象。惟，就貨幣交易的市場占比，歐元在7月間仍約有6.23％，呈現僵固性，美元則達83.94％，不僅顯示美元在國際匯市的不敗地位，也透露出歐元被替代性正在增加，包括英鎊、日圓、人民幣都虎視眈眈急於分食市場。