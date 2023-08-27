「827全民站出來下架民進黨」今（27）日在新竹市舉辦，訴求反貪腐、反暴政、反戰爭，資深媒體人彭文正錄影致詞表示，他發出一點點微弱的哀鳴，請朱立倫、柯文哲、郭台銘放下成見，不要做歷史的罪人，尊重民意，向民意靠攏，下架民進黨！

根據《中天新聞網》報導，彭文正認為，政黨輪替才能夠讓台灣這個脆弱的政黨政治有一個翻土、休息、互相監督的機會。他痛批民進黨，這7年簡直是荒腔走板，海外長期支持民進黨的朋友也真正感同身受，覺得非常痛心，這些人老臣凋謝，剩下人全部吃得肥肥滿嘴油，這是你們當時所支持的綠營嗎？

彭文正直言，海外的台派還在說要支持台灣人，請問什麼是台灣人？我客家人就不是台灣人嗎？1949年來到台灣落地生根的人就不是台灣人嗎？他感嘆說，什麼不是台灣人這種話不要再講了，以前聽到「台灣人」3個字都很驕傲，現在聽了想吐！因為被玩爛了！

彭文正呼籲，台灣面臨道德淪喪、價值崩壞、國家體系被沒收、司法被殘害的危急存亡之秋，他發出一點點微弱的哀鳴，拜託大家加入反綠聯盟，下架民進黨！請尊重民意，請大家向民意靠攏，朱立倫也好，柯文哲也好，郭台銘也好，請放下你們的成見，不要做歷史的罪人！