國民黨台北市議員徐巧芯25日指出，民進黨總統參選人賴清德官方YouTube頻道流量異常，是因台南市青年台灣隊協會承認，有出價3000元贊助學生社團為賴清德YouTube頻道做「讚聲」任務，引發此舉是否涉及賄選的討論。媒體人黃揚明27日在《新聞大白話》節目指出，網軍就像是權力的魔戒，當初賴為此向蔡求饒，如今「漲粉」又像吃大力丸，不免讓人懷疑有「怪怪的」外力介入，最好趕快去告去查，讓檢調來釐清真相。

「網軍當然從來都沒有消失過，網軍這個產業在選舉年，是非常好賺的！」黃揚明表示，如果今天說有什麼按讚可以拿3000元的，「通通拿去告發給檢調啦！」趕快去告、趕快去查，到底有沒有這些事情？一翻兩瞪眼。但是網軍在台灣的選舉，為什麼不會消失？

黃揚明提到，除了好賺之外，一個就是，像賴清德4年前就說，請蔡總統停止妳的網軍的攻擊，現在他突然又變成一個網軍的「嫌疑犯」？也就是說，這個東西就像權力的魔戒，好用，大家都會喜歡用。過去因為賴清德他對網路這一塊比較不擅長，所以他的YouTube、IG「漲粉」的速度比較慢，怎麼突然到了8月10日，好像吃了什麼大力丸？突然暴增！網友突然就喜歡賴清德了？怎麼回事？

黃揚明指出，苗博雅議員非常天真，她說是因為賴清德在LINE群組都有去宣傳這些影片。「以前沒有嗎？以前每一支影片都有！」那怎麼可能突然在這一支影片突然變高？

「所以這個東西很簡單，就是有外力介入！」黃揚明強調，只是這個「外力」到底是什麼樣的力量？目前沒有辦法查，還查不出來。只知道好像有些「怪怪的」現象。