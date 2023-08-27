中新網報導，對營收小幅下滑，中石化稱，主要歸因於原油、成品油、化工產品等主要石油石化產品價格下降以及化工產品銷量減少；該公司成品油、天然氣經營量大幅增加，部分抵消了上述影響。

對於利潤下滑，該公司稱，主要歸因於化工產品市場需求低迷，化工業務毛利較上年同期大幅下降；石油焦、LPG等部分煉油產品毛利大幅收窄，盈利下降，同時，國際原油價格震盪下行導致原油、成品油庫存損失。

中石化半年報顯示，公司期內僅天然氣價格年增12.3％；原油、基礎化工原料、合纖單體及聚合物、合成樹脂、合成橡膠價格分別年減16.8％、13％、15.6％、14.3％、11％。另外汽油、柴油、煤油、合成纖維價格均有一定下跌。拖累整體利潤下降。

展望下半年，中石化預計大陸成品油需求持續向好，天然氣需求保持增長，化工產品需求逐步復甦。綜合考慮地緣政治、全球供需和庫存變化等影響，預計國際原油價格仍將在中高位震盪。