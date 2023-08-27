男星林志穎去年7月發生嚴重自撞車禍，經過1年多的治療以及積極復健後，近期復工重啟演藝活動，更參加陸綜《披荊斬棘的哥哥》。不過，考量到他的身體情況，節目組給予「特權」讓他擁有單人房的休息空間，而此舉也引發陸網討論。

近期林志穎經過積極治療及復健後，開始重啟演藝事業，並參加大陸綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》第三季，不過其身體情況仍備受外界關心。對此，該節目團隊考慮林志穎的身體情況，為他特地準備一間單人房，供其休息之用，不須與其他參與嘉賓參與「競拍」房間的環節，至於其他參與的嘉賓，則必須使用「火力值」去競爭其餘2至6人共住的房間。

此外，林志穎進入房間後也打電話向家人分享近況，表示：「他們對我很好，給了我一個單人房，因為他們比較擔心我的身體。而且我看出去還有一個湖！很開心，現場氣氛都很棒。」大讚節目組的暖心舉動。而相關消息曝光後，也在陸網上引發討論，多數網友十分贊同節目組此舉，表示：「身體不方便的藝人可以獲得貼心照顧，以人為本就體現出來了，反觀某台的《好聲音》，」、「這很貼心，嘉賓狀態好節目才能好看，這是一種雙贏的局面。」

事實上，林志穎在確定出演《披荊斬棘》後，還未開播便引發網友討論，而他日前也在微博上發聲，透露當時收到家人們不少的反對、勸說，但自己卻認為人生總要試一試，「知道每一次的演出要比別人花上更多的時間與精力去準備，體力也大不如從前，但至少我努力過，這也是我的信仰。」