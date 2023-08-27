第3屆「孝親獎」開始了，《中國時報》將陸續邀明星分享孝順父母的故事，並呼籲大家「行孝一定要及時」。大陸女星何泓姍因精湛演技深受觀眾喜愛，她曾演出 《天龍八部》中的「阿紫」、《錦心似玉》中的「喬蓮房」、《如懿傳》中的「玫嬪」（白蕊姬）廣為觀眾所知，鏡頭背後的她，則是1位雙親都認證的孝順女兒，即使遠在他鄉拍戲，仍會展現無微不至的關懷，她很感謝爸媽在自己的成長過程中給予極大的自由，一家三口也會透過攝影記錄下生命中每個珍貴的瞬間。

何泓姍說，雖然自己表達愛的方式較為傳統、內斂，但會將父母視為同齡人，分享日常生活，「關係不會那麼嚴肅，我也更舒服，心境反而更開闊」，不僅每天都會打電話回家，「我來參加兩岸電影展，也有開視頻（視訊通話）秀一下台北的夜景，他們看到就會很開心」，若在外地拍戲或錄製綜藝節目，由於父母已退休，也常會去探她的班，「奶奶也有一起，我下戲後就帶他們四處走走」，每個月至少見一次面，一旁的經紀人都看在眼裡，不忘爆料「她不只逢年過節會有表示，平時也會幫忙訂餐廳等，幫他們安排好一切，非常照顧家人」。

和母親之間更是像閨密般無話不談，除了多次一起拍攝雜誌，何泓姍還為了圓母親大人上節目的夢，放棄另一個很好的工作機會，笑說「媽媽開心最重要，她甚至還為了讓自己更上相，還特別瘦身跟練習才藝」，但她坦言，其實以前也曾因為媽媽的急性子，忍不住叛逆頂嘴，「仔細想一想她只是求好心切」，加上感受到年邁的父母日漸衰老，「有一天發現我媽媽聽不太清楚，也經常說看不見，還要幫她把手機的字調到很大」，覺得必須把握每個相處的機會，現在更和爸爸一起把媽媽寵成了小公主，「只要我們在，她就什麼都不用做了，每天可以很自在地玩，我們也會每天誇她很美，她就很開心」。

何泓姍與家人關係緊密，就算忙拍戲也會每個月至少見一次面。（粘耿豪攝）

受到攝影師父親的影響，何泓姍害羞透露「我爸就是透過幫我媽拍照，把她追到手的」，因為從小開始接觸攝影，自己也逐漸培養出興趣，更是她紓壓的方式之一，現在則成為了他們全家人的共同愛好，每次家族旅遊都會是邊走邊拍的行程，「我們會等對方拍到滿意才會離開，不過現在反而是我媽比我跟我爸都還要會拍，可能是因為我們常誇她，讓她產生了自信」，訪問時，何泓姍也興奮分享了自己為父母拍攝最滿意的1張照片，「他們看起來很甜蜜，我爸還幫我媽背著包包」。

何泓姍（右起）和媽媽一起拍攝雜誌，爸爸也到現場探班，一家三口合照留念。（經紀人提供）

何泓姍還提到，以前都是媽媽做飯比較多，但現在只要她回家，「我爸會提前2天先去釣魚，然後做一大桌的菜，雖然他比較含蓄，但我覺得這也是一個表達愛的方式」，而爸爸對待媽媽更是貼心，連洗碗都捨不得讓老婆碰到水，直接自己來，她忍不住半開玩笑地說「說真的我也想要這樣的老公欸，我也要找一個讓我也可以不用洗碗的老公」，聊到婚事，她則相當感謝爸媽一直都非常尊重自己的每個選擇，「不會給我太多的壓力，也不會催婚，覺得就順其自然，開心健康最重要」。

何泓姍感謝雙親給予自己極大的自由空間。（粘耿豪攝）

何泓姍認為，父母給自己最珍貴的禮物，就是自由空間，無論是攝影，還是她小學開始迷上的電腦遊戲，都沒被阻止過，「我晚上是想組隊打個遊戲，回家就關在房間裡面，他們也都沒問題，我還會跟我媽坐在家裡客廳投屏看電競比賽，就覺得連這個都可以支持，很神奇，懂不懂不是很重要，關鍵是她的態度」，包括她進入演藝圈，笑說，媽媽除了會跟親戚朋友說自己演出作品的播出資訊外，還會在微信朋友圈曬出海報配上宣傳文案，宛如工作人員，讓她備感窩心。