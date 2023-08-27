據大陸駐印尼大使館微信公眾號27日消息，中國大陸駐印尼使館發言人發布「答記者問」。就美國國防部最近發布的《美國國防部和印尼國防部聯合新聞聲明》有關涉南海內容，回答當地媒體提問強調，美方所指內容純屬子虛烏有。

有記者提問：據美國國防部網站消息，美國與印尼兩國防長8月24日在美國會晤後發表聯合新聞聲明，其中提到，「雙方一致認為，中華人民共和國在南海的擴張性海洋主張不符合《聯合國海洋法公約》所體現的國際法。」請問中國駐印尼使館對此有何評論？

中國駐印尼使館發言人回應：「我們注意到美國國防部發布的有關消息。」但據印尼方告知，美方消息稿中的上述內容不屬實。事實上，大家可以看一看，印尼方發布的印尼與美國兩國防長會晤的消息稿中，根本沒有上述內容。

發言人強調，維護南海地區和平穩定，團結合作聚焦發展，是包括中國和印尼在內本地區國家的共同願望和共同利益所在。域外國家對此應予以尊重。「我們反對個別國家罔顧本地區國家人民福祉，竭力挑撥離間、興風作浪的行徑。」