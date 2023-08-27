在調降融資保證金比例方面，證監會表示，為提振投資者信心，促進融資融券業務功能發揮，滿足投資者合理交易需求，擬將上交所、深交所、北交所投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例由100％降低至80％，此調整將自2023年9月8日收盤後實施。

在規範股份減持行為方面，證監會宣布，上市公司存在破發、破淨情形，或者最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤30％的，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持該公司股份。另外，證監會也會從嚴控制其他上市企業股東減持總量，並加速修改「上市公司股東、董監高減持股份的若干規定」，加大對違規減持行為的打擊力度。

在優化IPO、再融資監管安排方面，證監會表示，將階段性收緊IPO節奏，促進投融資兩端的動態平衡。此外，對於金融行業上市公司或者其他行業大市值上市公司的大額再融資，實施預溝通機制，關注融資必要性和發行時機。

在助力房市方面，證監會指出，房地產上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限制。

另，對於存在破發、破淨、經營業績持續虧損、財務性投資比例偏高等情形的上市公司再融資，適當限制其融資間隔、融資規模。

證監會還稱，將引導上市公司合理確定再融資規模，審核中將對前次募集資金是否基本使用完畢，前次募集資金專案是否達到預期效益等予以重點關注。