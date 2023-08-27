2024總統大選，在野是否能整合，備受外界關注。媒體人吳子嘉預言，在野若能整合成功，這次選戰最後的結果，會是五五波。

針對在野合作，吳子嘉27日在《董事長開講》網路直播節目中表示，在野要整合成功，要有正當性。柯文哲最早提出「聯合政府」，合乎政黨政治法律條件，是一個好的想法。由不同政黨共組政府，在歐洲已是一種成熟模式，而這個正當性 老百姓也可以接受。若這個正當性成功了，現在跑到賴清德那邊去的人，有可能會回來。

吳子嘉並預言，若整合成功，這一次選戰最後結果，會是五五波，因為賴清德沒那麼好打。

另外，有網友問到，吳董若是操盤手，非綠如此逆勢，要怎樣才能翻盤？吳子嘉表示，若是由他操盤，翻盤很容易，因為只要整合成功之後，兩邊的實力相當，基本盤就通通回來了，就差年輕選票跟中間選民，但可以把年輕人喊出來。目前網路是在野的天下，民進黨在所有網路平台，全部居下風。