澎湃新聞27日報導，香港電台網站等香港媒體27日報導稱，香港大學進行的一項有關新冠疫情對兒童身心健康影響的研究發現，疫情3年間，香港兒童肥胖率大幅增加，幼兒肥胖率由近15％增加至近20％，增加逾3成。

研究指出，香港兒童肥胖率激增原因與兒童飲食習慣改變、缺乏運動量、作息混亂以及過分使用電子產品有關，不少基層家庭疫情期間常以罐頭或醃製食品代替新鮮蔬果，令基層兒童肥胖情況尤其嚴重。

港大臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強引述香港衛生署數據稱，在2019年至2020年間，香港4歲兒童超重比例由2.8％升至5％；另外對比2019／20學年與2020／21學年數位，小學一、二年級學生的超重比例則由13.9％升至20.9％，初中一年級學生的超重比例也從21.4％升至24.1％。

報導稱，葉柏強表示，肥胖率激增與兒童飲食習慣大有關係，研究發現疫情期間香港兒童攝取過多鈉，逾75％兒童每日攝取過量的鈉。另外不少兒童攝取鈣、維他命D等營養不足，64.4％兒童攝取的鈣低於建議攝取量，另有12％兒童攝取維他命D不足。

葉柏強稱，兒童若吸收過多鹽分，短時間內可導致過度活躍，長遠來看也可能會出現高血壓，對心臟、腎造成負擔。他補充說，社署、食物銀行等機構在疫情期間曾向有需要的基層人士提供新鮮食物，但不少家庭仍會選擇罐頭食品，令兒童吸收營養的機會減少。

此外，港大研究還通過電子手環監測了兒童的運動量及睡眠時間，發現疫情下兒童的運動量嚴重不足，只有20％兒童的假日運動量達到世界衛生組織標準，至於平日的運動量僅有5％兒童達標。小學生的就寢時間則越來越晚，情況持續至複課後。

另外，研究發現小學生每日使用電子產品的時間由疫情前的2小時大幅升至7小時，中學生則由8小時升至9小時，葉柏強擔心此趨勢會影響兒童心智，造成專注力不足、過度活躍等問題。

此前，香港中文大學去年也曾發布過一項研究結果，顯示新冠疫情下香港兒童超重和肥胖比率增加。

去年6月23日，港中大網站發布消息稱，港中大醫學院兒科學系與香港兒科基金於2022年6月中完成一項有關新冠疫情對香港兒童生活及飲食習慣影響的網上問卷調查。調查結果顯示，香港兒童的飲食、睡眠、運動、玩電子遊戲習慣在疫情期間全線失守，導致疫情下兒童超重和肥胖的比例增1.8倍。此外，面對返校復課，不少學童也未能適應，表現抗拒。