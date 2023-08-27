基隆市副市長邱佩琳（右3）、基隆市議會議長童子瑋（右4）、基隆市文化局長江亭玫（右2）與今年輪值主普郭姓宗親會主任委員郭慶全（右5）共同點亮主普壇的燈火。（張志康攝）

邁入第169年的鷄籠中元祭，27日晚間在基隆市中正公園主普壇前，舉行開燈放彩儀式。基隆市副市長邱佩琳表示，主普壇點燈請老大公接受民眾的供養，祈盼能為基隆帶來平安與祝福，並使基隆成為安康幸福之地。

開燈放彩是鷄籠中元祭的科儀，除了在普度前先點亮主普壇的燈光，讓老大公在普度前看到供養的地點外，同時也是為中元祭最高潮的放水燈遊行以及施放水燈頭先行暖身。

點燈儀式是由今年輪值主普郭姓宗親會主任委員郭慶全、理事長郭棋盛、爐主郭義隆，以及邱佩琳、基隆市議會議長童子瑋、文化局長江亭玫等人共同點亮，讓原本因為太陽下山逐漸暗淡的中正公園，瞬間成為基隆最燦爛的地標。

邱佩琳表示，透過點燈請老大公於中元普度接受祭祀，並祈盼為基隆帶來平安與祝福，希冀這份祝福能傳遞給每位市民，使基隆成為安康幸福之地。

童子瑋表示，鷄籠中元祭的精神，象徵族群的融合，凝聚了我們對這塊土地的認同，不僅是基隆人生活中不可或缺的一部分，也是台灣很重要的文化資產，愈在地就愈國際，基隆的文化跟觀光價值，絕對是國際級的。

童子瑋說，他肯定過去幾年林右昌市長和市府團隊的用心與執行力，現在由謝國樑市府來承接。將以基隆海港山城「港城丘」的人文地景，連結義二路商圈、東岸郵輪廣場、東三東四碼頭，讓基隆東岸的觀光廊帶更加完整。

28日各宗親會將舉行迎斗燈儀式，象徵祖先回歸陽間的重要儀式。隨後，29日的放水燈遊行將成為今年中元祭的重要亮點。配合活動，市區將實行交通管制，以確保活動的順利進行，並為參與民眾帶來一場精彩的文化盛宴。