茄汁鯖魚罐頭是台灣經典罐頭之一。一位網友近日發現，公司普渡連2年都購買茄汁鯖魚當作供品，但他覺得茄汁鯖魚罐頭的味道「臭到不行」，完全無法理解為何市場能接受這種產品。貼文曝光後，引發兩派網友論戰。

原PO在PTT以「X，茄汁鯖魚到底都誰在買」為題發文表示，公司普渡連2年都買茄汁鯖魚罐頭，但他真的無法理解這種東西為什麼能被市場接受，他曾試著打開一罐想要嘗試味道，「臭到不行，含了一小口毅然決然整罐丟掉，怎麼可以難吃成這樣？」；原PO認為，就算拿玉筍罐頭、黑瓜罐頭、麵筋罐頭來拜普渡，都比茄汁鯖魚罐頭好多了，「台灣人不是號稱食物都超讚嗎？這種東西為什麼能夠存在？」。

對此，許多網友紛紛回應，「超級腥，狗都不吃」、「腥到會乾嘔」、「只有老人愛啊，我爸以前也很愛煮，但我每次吃一定全部吐出來，是嘔吐的那種」、「那味道真的超噁爛又一堆碎骨」、「超噁爛的臭青味，真的無法理解到底好吃在哪」、「還不錯，優質蛋白質，幫助減肥，可以讓我把前一餐直接吐出來」。

不過也有人相當支持，說明茄汁鯖魚罐頭其實要拿來煮麵才好吃，「加到麵裡煮一鍋，那醬汁無敵讚」、「冷吃不行，要下鍋加熱去煮，好吃」、「切點薑，幾滴香油，醬油淋幾圈，讚」、「煮麵神物敢嘴？」、「超好吃，加麵條與雞蛋青菜變一大鍋」、「傻子才直接吃，我媽都煮麵加進去各種料」。