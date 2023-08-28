自100年起，每年8月的第4個星期日為祖父母節，河堤國小特別結合高雄市政府家庭教育中心資源，舉辦「祖孫健康一起來」活動，希望透過活動讓祖父母與子女、孫子女全家團聚，分享暑期生活點滴，活絡家庭氣氛，透過繪本與DIY美食活動，打造祖孫三代共學健康概念，使祖父母與家人更親密。

河堤國小結合高雄市政府家庭教育中心資源，舉辦「祖孫健康一起來」活動（圖片來源：高雄市教育局提供）

校長杜昌霖表示，「愛與陪伴，是送給家人最好的禮物」，家庭教育是孩子學習的起源地，繁忙的現代家庭，常缺乏親子互動機會，尤其是祖孫間的相處，所以特別安排以「繪本說故事」及「手作冰淇淋銅鑼燒」的活動，培養營養飲食的觀念，才能照顧家人身體健康，並體驗祖孫三代交流的美好時光。今天也很感謝20多位志工好朋友從旗津來到河堤國小服務，真的很感恩。輔導主任王亮人說，河堤社區住宅型態很多是大樓，但是學生和祖父母一起住的也不在少數，平時上學時，就會有很多祖父母牽著孫子的手從社區走到學校，享受天倫之樂的親子時間，所以這個活動在六月學期結束前報名，雖規定一定要有祖父母一起參加，仍然一下子就額滿，而且比預定人數多了30人，我們全都錄取，不夠的經費都委由家長會全部贊助。

河堤國小結合高雄市政府家庭教育中心資源，舉辦「祖孫健康一起來」活動（圖片來源：高雄市教育局提供）

繪本導讀講師蕭朱亮說，這次活動是精選「阿平的菜單」這本繪本為說故事主軸，藉由阿平挑食的行為，讓家長們了解與其用說教或責罵的方式，強迫孩子吃他們不願意吃的食物，不如利用故事來傳達「健康飲食」的觀念，不僅容易讓孩子理解和認同，也能引導孩子學習勇於嘗試新的食物，讓孩子願意嘗試，建立良好的飲食習慣。

河堤國小結合高雄市政府家庭教育中心資源，舉辦「祖孫健康一起來」活動（圖片來源：高雄市教育局提供）

接著是大家最期待美食製作，負責的講師張瓊尹和郭存承都是年輕的阿公阿媽，今天也帶著孫子一起來參加活動。銅鑼燒是哆啦A夢的最愛，今天在銅鑼燒裡面除了有健康的紅豆餡外，再加上冰淇淋，就變成大小朋友的最愛。從打蛋、攪麵粉到煎餅皮，都由祖孫三代親子一起共作，雖有時餅皮火候沒掌握好，有點太焦，但自己做的都最美味，留下美好的親子畫面。

河堤國小結合高雄市政府家庭教育中心資源，舉辦「祖孫健康一起來」活動（圖片來源：高雄市教育局提供）

學生黃昱甯高興的說：「報名時，就跟阿公約好了，今天要和阿公、媽媽一起做冰淇淋銅鑼燒，好吃又好玩。」學生譚尚謙開心的說：「我最愛吃冰淇淋銅鑼燒了，可以做給媽媽享用，真是太棒了！」

河堤國小結合高雄市政府家庭教育中心資源，舉辦「祖孫健康一起來」活動（圖片來源：高雄市教育局提供）

家長會會長羅若梅感謝學校辦理祖孫週活動，今天也帶著孫子一起來參加，孫子薛富斌表示：「在暑假結束之前，能和阿媽回到學校一起聽故事和做點心，好好玩。」家長會長羅若梅表示，讓孩子親自動手做健康美食，提供祖孫親子三代互動機會，未來會持續支持學校推動家庭教育活動。