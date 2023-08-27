李玟（CoCo）生前曾擔任《中國好聲音》導師，日前傳出李玟曾控訴節目賽制不公的影片和音檔，立刻引起網友們的熱議，疑似節目組導演柳驪的囂張發言更是火上澆油，浙江衛視主管機關浙江廣電集團發聲宣布要調查；爭議持續延燒，節目也因此停播，有網友爆料有選手為了奪冠私下付錢，另一名網友也爆料只有一位導師扛住壓力拒絕花錢保名額。

《中國好聲音》持續延燒，一名自稱參加過3季節目錄製的工作人員在抖音爆料「給你們說一句。所有導師裡，包括以前的，我了解到的，也聽到的，只有謝霆鋒最真實，最有自己原則。節目組高管控制不了他，都還是多次邀請他才來的。謝霆鋒本人也拒絕學員花錢保名額的優勢，在他那裡行不通，人家本來也不差錢，節目組遇到謝霆鋒真的打臉了的。但謝霆鋒參加時，收視率高了很多，是事實。後面藍台二把手大佬，又想邀請謝霆鋒來坐鎮繼續，保證收視率。人家直接以拍戲為由，沒時間斷然拒絕了、不會來了，可能早就看透了一切」。

有網友自稱是《中國好聲音》工作人員。（圖／翻攝微博）

雖然這名爆料尚未被證實，但仍有網友讚謝霆鋒真性情。而近日《披荊斬棘》第三季開播，香港男星關智斌成為節目選手，除了合作過電視劇《追魚傳奇》的趙麗穎錄製音頻加油，好友謝霆鋒也說「關智斌！我剛剛在配音，就是咱們拍的《海關戰線》，還有（張）學友哥，知道你去了《披荊斬棘》如果你能走到成團的話，我煮飯給你吃。」