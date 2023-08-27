大安分局臨檢夜店，被業者嗆聲，隔天就查獲毒品。（翻攝畫面）

夜店業者在網路點名安和所所長霍建元嗆聲，隔天就被查獲毒品。（翻攝畫面）

台北市大安區以同志為主要客群的「PAWN SHOP」夜店，26日凌晨在警方臨檢時，負責人以手機錄影警方臨檢過程及事後於該夜店的社群網站，表示嚴格安檢，無遭查獲不法，並且PO照片、點名大安分局安和所所長霍建元，指他態度惡劣「強硬突襲」掃了顧客的興致。霍建元27日凌晨在帶隊臨檢，查獲三級毒品卡西酮，警方嚴正強調，公權力不容挑戰。

警方表示，安和路派出所聯合組合警力26日凌晨1時許執行局辦擴大臨檢，臨檢信義路4段PAWN SHOP夜店，所長霍建元遭現場負責人以手機錄影臨檢過程，且店家事後於該夜店的社群網站，自吹自擂嚴格安檢，無遭查獲不法，企圖使民眾誤解警方執法行動是找業者麻煩。

對此大安分局指出，該店去年9月才發生店內男性消費者疑似因吸食毒品造成身體不適送醫不治身亡，同時於身上發現搖頭丸，遂報警處理，另於上個月剛遭警方入內臨檢時查獲女性消費者為通緝犯且身上仍持有毒品，對於該店已發生多次遭警方查獲消費者涉毒，警方嚴正駁斥業者在網路上的說詞，強調均是依法臨檢，防制毒害。

26日凌晨的臨檢，霍建元遭業者奚落、嗆聲，他當下表明，「明天我會再來！」大安分局果然27號凌晨3時許再次臨檢，當場於夜店的大廳牆壁夾縫，發現疑為毒品的殘渣夾鏈袋，經現場實施檢測後，呈現第三級毒品卡西酮反應，立即請現場負責人至派出所說明案情。

強勢執法的霍建元，其實有個明星弟弟霍建華。他27日表示，警察臨檢時就代表公權力，「可以汙辱我，但不能汙辱中華民國的警察！」

大安分局強調，依法對轄區迭次遭查獲涉毒違法事件的營業場所，加強臨檢掃蕩，查緝社會大眾深痛惡絕的毒品，嚴正展示維護地區治安之執法作為，警告不肖人士，勿心存僥倖，魚目混珠，公然在營業場所販售、轉讓或吸食毒品等情事，不容許任何挑戰警方打擊毒品的決心。

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